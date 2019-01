Στους 84 οι νεκροί από τη θρησκευτική βία στη Μιανμάρ

Ο απολογισμός των νεκρών από τη θρησκευτική βία που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα μεταξύ μελών της βουδιστικής εθνότητας ραχίν και των μουσουλμάνων ροχίνγκιας στη δυτική Μιανμάρ αυξήθηκε σε 84, με 129 τραυματίες, μετέδωσαν σήμερα το τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η εφημερίδα The New Light of Myanmar γράφει ότι 2.950 σπίτια, 14 χώροι λατρείας και οκτώ μύλοι ρυζιού έγιναν στάχτη. Νωρίτερα αξιωματούχος είχε κάνει λόγο για 67 νεκρούς, ενώ κάτοικοι της περιοχής και ηγετικό στέλεχος μουσουλμανικού κόμματος στην πρωτεύουσα του κρατιδίου, Σίτουε, περίπου 500 χλμ. βορειοδυτικά της Γιανγκόν, αυξάνουν τον αριθμό σε 100.



Οι συγκρούσεις της περασμένης εβδομάδας προκλήθηκαν από τις διαμαρτυρίες για την έλλειψη πρόσβασης σε τρόφιμα και τη διεθνή βοήθεια στις βόρειες περιοχές του κρατιδίου, στις οποίες έχει επιβληθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας από τον Ιούνιο.



Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι εκτοπίστηκαν όταν η θρησκευτική βία ξέσπασε εκείνο το μήνα στο δυτικό μέρος της χώρας, μετά το βιασμό και τη δολοφονία μιας γυναίκας της κοινότητας ραχίν από τρία μέλη των μουσουλμάνων ροχίνκγιας.



Οι ροχίνγκιας είναι απόγονοι μεταναστών από το Μπανγκλαντές και δεν θεωρούνται επίσημη εθνότητα που να δικαιούται ιθαγένεια στη Μιανμάρ.