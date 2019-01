Στο μικροσκόπιο ΕΕ και ΗΠΑ οι ουκρανικές εκλογές

Το κόμμα του Ουκρανού προέδρου Βίκτορ Γιανκούκοβιτς φαίνεται ότι θα εξασφαλίσει νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα, το κόμμα Party of Regions προηγείται με πάνω από 32%.



Oι διεθνείς παρατηρητές στις κοινοβουλευτικές εκλογές της Ουκρανίας, προσάπτουν στις Αρχές κατηγορίες περί «κατάχρησης εξουσίας» , αλλά και υπονοούμενα για τον «υπερβολικό ρόλο των χρημάτων» στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ωστόσο η ΕΕ δείχνει να προβαίνει σε μια πιο προσεκτικά διατυπωμένη δήλωση.



Η Ενωμένη Αντιπολίτευση της φυλακισμένης πρώην πρωθυπουργού Yulia Tymoshenko είναι στη δεύτερη θέση, με ποσοστό περίπου 24%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έρχεται τρίτο με 14%, το κόμμα PuncH0 του πρωταθλητή μποξ Vitaly Klichko παίρνει ποσοστό 13% ενώ το εθνικιστικό κόμμα Svoboda περίπου 9%.

Πολλοί Ουκρανοί αμφισβητούν την καταμέτρηση των ψήφων. Η εφημερίδα Kyiv Post δημοσίευσε μια συμβολική περίπτωση, όπου κατά την καταμέτρηση οι αρχές φέρεται να προσπάθησαν να δώσουν πλεονέκτημα σε υποψήφιο του Party of Regions.



Μια πηγή στην Ουκρανία είπε στην EurActiv ότι είχαν τυπωθεί παραπάνω ψηφοδέλτια, και ότι σε πολλές περιπτώσεις οι αρχές τα χρησιμοποίησαν προκειμένου να γεμίσουν τις κάλπες.





Πηγή: EurActiv