Εργάτες παγιδεύτηκαν σε εργοτάξιο στη Νέα Υόρκη

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν επτά άνθρωποι στη συνοικία Κουίνς της Νέας Υόρκης ύστερα από την κατάρρευση γερανού, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 14.30 περίπου το μεσημέρι της Τετάρτης, ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ (21.30 το βράδυ ώρα Ελλάδας) όταν ο γερανός, ύψους 93 μέτρων, υποχώρησε από το πάνω μέρος ουρανοξύστη που βρίσκεται υπό κατασκευή, παγιδεύοντας τρεις εργάτες μέσα σ' έναν σωρό μετάλλων και τραυματίζοντας άλλους τέσσερις. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως την ώρα της κατάρρευσης ο γερανός μετέφερε βαρύ φορτίο.



Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση για αρκετή ώρα, μέχρι τελικά να ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός των παγιδευμένων εργατών και να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κάποιος νεκρός.



Η διαχειρίστρια εταιρεία (The New York Crane and Equipment Corporation) είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε παρόμοιο περιστατικό. Τότε, το 2008, δύο άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους