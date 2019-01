ΗΠΑ: Ιστορικής σημασίας μήνυμα για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων

Ιστορικής σημασίας έκκληση για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων απηύθυνε χθες ο Μπαράκ Ομπάμα κατά τη διάρκεια της ομιλίας με την οποία ξεκίνησε τη δεύτερη προεδρική του θητεία, έχοντας στο πλευρό του τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου στους κόλπους του οποίου θα ανοίξει σε δύο μήνες η ιστορικής σημασίας συζήτηση για το θέμα του γάμου των ομοφυλοφίλων.

"Το ταξίδι μας δεν θα έχει τελειώσει όσο οι αδελφοί και οι αδελφές μας ομοφυλόφιλοι δεν θα είναι αντικείμενα ίσης μεταχείρισης από τον νόμο", δήλωσε από το βήμα μπροστά από το Καπιτώλιο ο 44ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρώτος αμερικανός πρόεδρος που αναφέρεται στο θέμα των ομοφυλοφίλων κατά την ομιλία έναρξης της θητείας του.



Καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο ετοιμάζεται να αποφασίσει επί του ευαίσθητου θέματος του γάμου των ομοφυλοφίλων, οι Μπαράκ Ομπάμα απηύθυνε έκκληση προς τους Αμερικανούς να θυμηθούν τους μεγάλους ιστορικούς σταθμούς των αγώνων για τα ατομικά δικαιώματα και αναφέρθηκε στο Stonewall, το μπαρ της Νέας Υόρκης από όπου ξεκίνησαν το 1969 οι ταραχές κατά την καταστολή των κινητοποιήσεων των ομοφυλόφιλων ακτιβιστών.



Η υπόθεση των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων απουσίαζε πριν από τέσσερα χρόνια από την ομιλία της ανάληψης των καθηκόντων του πρώτου μαύρου προέδρου των ΗΠΑ, όπως απουσίαζε και από κάθε ομιλία ανάληψης καθηκόντων κάθε προηγούμενου αμερικανού προέδρου. Μόνον ο Μπιλ Κλίντον είχε αναφερθεί, μετά την πρώτη του ορκωμοσία το 1993, στον "αγώνα κατά της παγκόσμιας κρίσης του AIDS", σε μία κίνηση που είχε συγκινήσει το κίνημα των ομοφυλοφίλων.



"Ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα έγραψε σήμερα ιστορία ", δήλωσε ο Τσαντ Γκρίφιν, πρόεδρος της μεγαλύτερης οργάνωσης για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων, της Human Rights Campaign. "Κάνοντας αναφορά για πρώτη σε μία ομιλία ορκωμοσίας στις ζωές των ομοφυλοφίλων, ο πρόεδρος Ομπάμα στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους νέους ομοφυλόφιλους από τον Κόλπο του Μεξικού μέχρι τα Βραχώδη Ορη, ότι οι ηγέτες της χώρας αυτής θα αγνωνισθούν μέχρι η ισότητα να γίνει νόμος στη χώρα".



Ο Μπαράκ Ομπάμα εκφώνησε την ομιλία του αμέσως αφού ορκίσθηκε ενώπιον του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς και παρουσία των υπολοίπων οκτώ δικαστών που το απαρτίζουν, οι οποίοι θα εξετάσουν στις 26 και 27 Μαρτίου το εκρηκτικό θέμα του γάμου των ομοφυλοφίλων. Ο Μπαράκ Ομπάμα είναι ο πρόεδρος που το 2011 κατήργησε τον νόμο που επέβαλλε στους στρατιωτικούς να κρύβουν την ομοφυλοφιλία τους (Don't Ask, Don't Tell) και ο οποίος τάχθηκε ανοικτά υπέρ του γάμου των ομοφυλοφίλων λίγους μήνες πριν από την επανεκλογή του.



Ο Μπαράκ Ομπάμα ζήτησε από ένα ομοφυλόφιλο ποιητή κουβανικής καταγωγής, το Ρίτσαρντ Μπλάνκο , να γράψει ένα ποίημα για την τελετή. Και εκείνος αναφέρθηκε στη φράση του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ λέγοντας "' 'έχω ένα όνειρο ότι θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε' ", ενώ για την ευχή επέλεξε τον πάστορα Λούις Λίον, ο οποίος κάλεσε σε προσευχή για τους ομοφυλόφιλους και τους ετεροφυλόφιλους".



"Είναι ένα μήνυμα προς το Ανώτατο Δικαστήριο, καθώς αυτό ετοιμάζεται να εξετάσει το θέμα του γάμου του ομοφυλοφίλων", δήλωσε ομοφυλόφιλος ακτιβιστής από το σαν Φρανσίσκο. Οι εννέα δικαστές καλούνται να αποφασίσουν για την υπόθεση σε μία χώρα όπου ο γάμος των ομοφυλοφίλων είναι απαγορευμένος σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αλλά νόμιμος σε εννέα αμερικανικές πολιτείες.



Θα ανακοινώσουν στα τέλη του Ιουνίου την ιστορική απόφασή τους για την απαγόρευση της ένωσης ζευγαριών του ιδίου φύλου στην Καλιφόρνια και τη συνταγματικότητα του ομοσπονδιακού νόμου που στερεί από τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια που έχουν νομίμως ενωθεί με τα δεσμά του γάμου τα δικαιώματα που απολαμβάνουν τα έγγαμα ζευγάρια των ετεροφυλοφίλων.