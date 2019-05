Διακήρυξη κατά της εμπορίας ανθρώπων από 4 ΜΚΟ των Βαλκανίων

Οι χώρες των δυτικών Βαλκανίων είναι ταυτόχρονα χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού εμπορίας ανθρώπων (human trafficking) και όλες παρουσιάζουν ελλείψεις όσον αφορά την καταπολέμηση του φαινομένου όπως επισημάνθηκε στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, όπου υπεγράφη βαλκανική διακήρυξη για την καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων.

Τη διακήρυξη των Βαλκανίων ACT (Against Crime of Trafficking) Now! υπέγραψαν εκπρόσωποι τεσσάρων μη κυβερνητικών οργανώσεων από την Κροατία, τη Σερβία, τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη και την ΠΓΔΜ που ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση προγράμματος εξάλειψης του φαινόμενου.

Στόχος της διακήρυξης είναι η προώθηση της εθνικής, περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης μηχανισμού για τη μάχη κατά της εμπορίας ανθρώπων.

Παρατηρήθηκε ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ των εκτιμήσεων για τα θύματα του human trafficking και τον αριθμό των θυμάτων που ταυτοποιήθηκαν, ανέφερε ο Μουνίρ Ποντούμνιακ από την κροατική μη κυβερνητική οργάνωση "Συμμαχία για την Κοινωνική Ανάπτυξη".

“Οι παγκόσμιες στατιστικές δείχνουν ότι 6 εκατομμύρια άνθρωποι πέφτουν θύματα εμπορίας ανθρώπων κάθε στιγμή, δηλαδή 85 θύματα ανά 100.000 κατοίκους, οπότε με βάση τα στατιστικά στοιχεία έπρεπε να εντοπίζονται 85 θύματα αν 100.000 κατοίκους.

Στην Κροατία όμως το 2011 ο αριθμός των εντοπισμένων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων ήταν 0,31 ανά 100.000 κατοίκους, στη Σερβία 0,85 και στην Ολλανδία ένα θύμα ανά 100.000 κατοίκους, διευκρίνισε.

Με δεδομένο ότι πρόκειται για αριθμό 80 έως 256 φορές μικρότερο από τον προσδοκώμενο, ο κ. Μποντούμνιακ τόνισε ότι “ή τα θύματα δεν υπάρχουν, οπότε εμείς καταβάλλουμε προσπάθειες για την επίλυση ενός ανύπαρκτου προβλήματος ή το σύστημα δεν πέρασε τις εξετάσεις, δηλαδή δεν έφθασε στα θύματα για να τους παράσχει την κατάλληλη φροντίδα”.

“Και στις δύο περιπτώσεις” ανέφερε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος της κροατικής ΜΚΟ, “πρόκειται για διαφθορά, για κατάχρηση της δημόσιας εμπιστοσύνης”.

“Οι άνθρωποι δεν είναι ναρκωτικά. Δεν είναι δυνατό να περνούν 6 εκατομμύρια άνθρωποι πολυάριθμα σύνορα και να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης χωρίς να το γνωρίζουν τα κράτη” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η γκρίζα οικονομία των αναπτυγμένων κρατών βασίζεται στην παράνομη μετανάστευση, κυρίως στην παραγωγή τροφίμων και ένδυσης. Όλα θα ακρίβαιναν κατά 25%” σημείωσε ο κ. Ποντούμνιακ ο οποίος υπέγραψε τη διακήρυξη μαζί με την Μάριαν Γουίερς από την ολλανδική επιτροπή του Ελσίνκι για ανθρώπινα δικαιώματα, τη Γιασμίνα Ντιμίσκοβσκα Ράικοβσκα από την οργάνωση “Ανοιχτή Πύλη” της ΠΓΔΜ και τη Μάρια Αντζέλκοβιτς από την οργάνωση Astra της Σερβίας.