Πυροβολισμοί στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες - Ένας νεκρός, επτά τραυματίες (φωτό)

Επιμέλεια: Παναγιώτης Βελισσάρης - Λυμπερίδης

Τμήμα του αεροδρομίου του Λος Άντζελες εκκενώθηκε το πρωί της Παρασκευής (ώρα ΗΠΑ), έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς, το οποίο είχε να σκοτωθεί ένα άτομο.

Σύμφωνα με το δίκτυο NBC ένας εκπρόσωπος της Διοίκησης Ασφάλειας Μεταφορών επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε σημείο ελέγχου στον τερματικό σταθμό 3 του αεροδρομίου, στις 9 το πρωί (ώρα ΗΠΑ). Αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο δίκτυο ABC έκανε λόγο για «περίπου 12 πυροβολισμούς».

Το περιστατικό επιβεβαίωσε επίσημα η διοικούσα αρχή του αεροδρομίου δίχως ωστόσο να κάνει λόγο για πυροβολισμούς, ενώ στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λος Άντζελες δήλωσε πως επτά άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο στην περιοχή. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική υπηρεσία του Λος Άντζελες, ο μοναδικός νεκρός είναι ένας άνδρας ηλικίας περίπου 40 ετών.

Ο δράστης, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης συνελήφθη. Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι επρόκειτο για έναν λευκό άνδρα, ηλικίας 18-25 ετών. Όλες οι πηγές και οι εκπρόσωποι των αρχών πάντως συμφωνούν ότι ο ένοπλος ήταν ένας και έδρασε μόνος.

Εξαιτίας του περιστατικού, εκδόθηκε προσωρινή απαγόρευση αναχώρησης και άφιξης πτήσεων.

Ένας από τους μάρτυρες του επεισοδίου, ο Άλεξ Νιούμαν, μιλώντας στο CNN περιέγραψε σκηνές αλλοφροσύνης στο αεροδρόμιο, λέγοντας ότι άκουσε δυνατούς θορύβους και κραυγές και είδε ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι. «Άλλοι έτρεχαν, άλλοι έπεφταν κάτω. Η καλύτερη λέξη για να το περιγράψω είναι πανικός», τόνισε.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox Sports ο οποίος βρισκόταν στον τερματικό σταθμό 3 του αεροδορμίου, ακούστηκαν πυροβολισμοί και άνθρωποι κρύφτηκαν κάτω από τις θέσεις τους.

«Συναγερμοί χτυπούν και ένα αστυνομικό ελικόπτερο βρίσκεται από πάνω μας», έγραψε ο δημοσιογράφος στο λογαριασμό του στο twitter.

There are alarms sounding and a police helicopter overhead. People all over the tarmac, getting too close to the planes, being ushered back