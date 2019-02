Online διακήρυξη δικαιωμάτων ζητά Τιμ Μπέρνερς-Λι

Ο άνθρωπος που επινόησε τον Παγκόσμιο Ιστό (world wide web, www), ο Τιμ Μπέρνερς-Λι, απήθυνε σήμερα έκκληση για μια χάρτα δικαιωμάτων για την προστασία της ελευθερίας του λόγου στο Ίντερνετ και των δικαιωμάτων των χρηστών μετά τις αποκαλύψεις ότι κυβερνήσεις παρακολουθούν τη δραστηριότητα στο Διαδίκτυο.

Ακριβώς 25 χρόνια αφότου αυτός ο γεννημένος στο Λονδίνο επιστήμονας των ηλεκτρονικών υπολογιστών επινόησε τον Παγκόσμιο Ιστό, ο Μπέρνερς-Λι δήλωσε πως υπάρχει ανάγκη για μια χάρτα, όπως η ιστορική Μάγκνα Κάρτα της Αγγλίας, η οποία θα εγγυάται τις θεμελιώδεις αρχές στο Ίντερνετ.

Η ιδιωτικότητα και η ελευθερία στο Ίντερνετ βρίσκονται υπό εξέταση αφότου ο πρώην σύμβουλος της αμερικανικής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας (NSA) Έντουαρντ Σνόουντεν προχώρησε πέρυσι στη διαρροή απόρρητων εγγράφων που αποκάλυψαν ένα εκτεταμένο αμερικανικό κυβερνητικό σύστημα παρακολούθησης τηλεφωνικών και ιντερνετικών δεδομένων.

Ο Μπέρνερς-Λι δήλωσε ότι είναι καιρός να ληφθεί μια κοινή απόφαση σε ό,τι αφορά την εγγύηση των θεμελιωδών αρχών στο Ίντερνετ, προειδοποιώντας ότι η αυξανόμενη επιτήρηση και λογοκρασία σε χώρες όπως η Κίνα, απειλούν το μέλλον της δημοκρατίας.

"Θα συνεχίσουμε άραγε στον ίδιο δρόμο απλώς επιτρέποντας στις κυβερνήσεις να ασκούν ολοένα και περισσότερο έλεγχο - ολοένα και περισσότερη επιτήρηση;", δήλωσε σήμερα μιλώντας στο ραδιόφωνο του BBC.

"Ή θα δημιουργήσουμε κάτι σαν μια Μάγκνα Κάρτα για τον Παγκόσμιο Ιστό και θα πούμε πως είναι τώρα τόσο σημαντικός, τόσο πολύ μέρος της ζωής μας, ώστε πρέπει να διέπεται από τα ανθρώπινα δικαιώματα;", δήλωσε αναφερόμενος στην αγγλική χάρτα δικαιωμάτων του 1215.

Μολονότι παραδέχεται ότι το κράτος έχει ανάγκη την εξουσία να αντιμετωπίζει εγκληματίες που χρησιμοποιούν το Ίντερνετ, ο Μπέρνερς-Λι ζήτησε να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος των υπηρεσιών κατασκοπείας, όπως η βρετανική GCHQ και η αμερικανική NSA, καθώς και οποιασδήποτε οργάνωσης συγκεντρώνει δεδομένα για ιδιώτες.

Ο Μπέρνερς-Λι είχε ταχθεί προηγουμένως υπέρ του Σνόουντεν, λέγοντας πως αυτά που έκανε ήταν "προς το δημόσιο συμφέρον".

Ο Μπέρνερς-Λι και η Κοινοπραξία World Wide Web, μια παγκόσμια κοινότητα με αποστολή να προαγάγει τον Παγκόσμιο Ιστό στις πλήρες δυνατότητές του, ανακοίνωσαν μια εκστρατεία με την ονομασία "the Web We Want" (ο Ιστός Που Θέλουμε), καλώντας τον κόσμο να ασκήσει πίεση για να υπάρξει μια ιντερνετική "χάρτα των δικαιωμάτων" για κάθε χώρα.

"Τα δικαιώματά μας παραβιάζονται ολοένα και περισσότερο από κάθε πλευρά και ο κίνδυνος είναι να το συνηθίσουμε. Έτσι θέλω να χρησιμοποιηθεί η 25η επέτειος για να ξαναπάρουμε στα χέρια μας τον Ιστό και να προσδιορίσουμε ποιον Ιστό θέλουμε για τα επόμενα 25 χρόνια", δήλωσε μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα "Γκάρντιαν".