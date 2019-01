Γιουνκέρ: Όποιος κλείνει το Twitter, δεν είναι έτοιμος για την ΕΕ

Πυρά εναντίον της Τουρκίας και ιδιαίτερα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε ο υποψήφιος της ευρωπαϊκής δεξιάς για την προεδρία της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, με αφορμή την προσπάθεια του τούρκου πρωθυπουργού να απαγορεύσει την πρόσβαση στο Twitter.

Ο Γιουνκέρ, με ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε πως «Η Τουρκία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Αν μπλοκάρετε το Twitter, δεν είστε έτοιμοι!».

Turkey as a candidate for #EU membership? If you block Twitter you are not EU-ready! #withJuncker #EP2014