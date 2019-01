Το πρώτο tweet της βασίλισσας Ελισάβετ!

Το πρώτο της tweet έστειλε η βασίλισσα Ελισάβετ, εγκαινιάζοντας έκθεση στο Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου!

«Χαίρομαι που εγκαινιάζω την έκθεση «Εποχή της Πληροφορίας» σήμερα στο Μουσείο Επιστημών και ελπίζω ο κόσμος να απολαύσει την επίσκεψή του. Ελισάβετ», έγραφε στο μήνυμά της βασίλισσας προς τους 724 «ακολούθους» του λογαριασμού @BritishMonarchy, τον οποίο διαχειρίζονται αξιωματούχοι του παλατιού.

It is a pleasure to open the Information Age exhibition today at the @ScienceMuseum and I hope people will enjoy visiting. Elizabeth R.

Μάλιστα, αμέσως μετά, οι διαχειριστές του λογαριασμού με νέο μήνυμα ενημέρωσαν πως το παραπάνω tweet το έκανε προσωπικά η βασίλισσα Ελισάβετ!

The last tweet was sent personally by The Queen from her official Twitter account @BritishMonarchy #TheQueenTweets