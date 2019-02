Συντετριμμένοι οι γονείς του Πίτερ Κάσινγκ

Συντετριμμένοι δήλωσαν οι γονείς του Αμερικανού ομήρου Πίτερ Κάσιγκ ο οποίος αποκεφαλίστηκε την Κυριακή από ισλαμιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

«Είμαστε συντετριμμένοι με την είδηση ότι ο γιος μας έχασε τη ζωή του λόγω της αγάπης του για το λαό της Συρίας», έγραψε ο Εντ και η Πάολα Κάσιγκ σε ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο λογαριασμό της οικογένειας στο Twitter: @kassigfamily.

"We are heartbroken to learn that our son has lost his life as a result of his love for the Syrian people." #Kassig pic.twitter.com/5TbmxSs9Fk