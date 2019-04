Ραγδαία αύξηση κατά 61% των θανάτων από τρομοκρατία

Κατακόρυφη αύξηση κατά 61% των θανάτων από την τρομοκρατία διαπιστώνει η έκθεση Global Terrorism Index 2014, για το διάστημα ανάμεσα στο 2012 και το 2013.

Ο "πόλεμος κατά της τρομοκρατίας" που εξαπέλυσε η κυβέρνηση Μπους μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου απέτυχε να εξαφανίσει ή να περιορίσει την τρομοκρατία, παρά τα 4,4 τρισεκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν στους πολέμους στο Ιράκ, το Αφγανιστάν και σε πολεμικές επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές του πλανήτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Index, ο αριθμός των θανάτων από την τρομοκρατία παγκοσμίως αυξάνεται σταθερά τα τελευταία 14 χρόνια, από 3.361 το 2000 σε 11.133 το 2012 και 17.958 το 2013.

Στην έκθεση, η οποία παρουσιάζεται από το BBC και την εφημερίδα The Guardian, αναφέρεται ότι οι υποστηρικτές της στρατηγικής που εισήγαγε η κυβέρνηση Μπους μπορούν να παρηγορηθούν από την καταγραφή κάποιας μείωσης από το 2007, που μπορεί να αποδοθεί στις εκτεταμένες επιχειρήσεις των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ. Η επόμενη φάση αύξησης άρχισε το 2011 ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Συρία, ο οποίος συνδέεται με την Αραβική Ανοιξη και όχι με ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ωστόσο, η εμφάνιση του Ισλαμικού Κράτους μπορεί να αποδοθεί ευθέως στην αμερικανική εισβολή στο Ιράκ, αναφέρεται στην έκθεση. Η γένεση της οργάνωσης τοποθετείται στο αντάρτικο κατά των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων και ξεκίνησε από τις τάξεις της αλ Κάιντα στο Ιράκ.

Στην έκθεση σημειώνεται ότι και οι τέσσερις οργανώσεις που ευθύνονται για το 66% των θανάτων από τρομοκρατικές ενέργειες παγκοσμίως το 2013, το Ισλαμικό Κράτος, η Μπόκο Χαράμ, οι Ταλιμπάν και η Αλ-Κάιντα, χρησιμοποιούν θρησκευτικές ιδεολογίες που βασίζονται σε ακραίες ερμηνείες του ουαχαμπιτικού ισλάμ.

"Για την αντιμετώπιση της ανόδου του θρησκευτικού εξτρεμισμού, υπάρχει ανάγκη καλλιέργειας της μετριοπαθούς σουνιτικής θεολογίας από αξιόπιστες δυνάμεις που προέρχονται από τους κόλπους του ισλάμ", επισημαίνεται στην έκθεση Global Terrorism Index 2014.

Οι τρεις κύριοι παράγοντες που σχετίζονται με την αύξηση της τρομοκρατίας παγκοσμίως είναι η εχθρότητα μεταξύ εθνικών θρηκευτικών και γλωσσικών κοινοτήτων, η ύπαρξη κρατικής βίας, όπως εξωδικαστικές δολοφονίες και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και υψηλά επίπεδα βίας, όπως θάνατοι κατά τη διάρκεια οργανωμένων συρράξεων ή υψηλά επίπεδα εγκληματικής βίας.

Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Ειρήνης (Institute for Economics and Peace) που συνέταξε την έκθεση Στιβ Κιλέλια δήλωσε ότι υπάρχει σημαντική και ανησυχητική αύξηση της τρομοκρατίας παγκοσμίως τα τελευταία δύο χρόνια και ότι, αν και δεν διαθέτει ακόμη στοιχεία για το 2014, "η αίσθησή του είναι ότι θα είναι χειρότερα". "Νομίζω ότι θα δούμε αύξηση", είπε, σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian.