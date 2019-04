Iνιάτσιο Μαρίνο, ο δήμαρχος που τα έβαλε με τη Μαφία

Γράφει ο Βαγγέλης Βιτζηλαίος

Μία ζωή-εφιάλτη επέλεξε ο ιταλός συγγραφέας Ρομπέρτο Σαβιάνο, όταν αποφάσισε να αποκαλύψει σε βιβλίο του τις πρακτικές της μαφίας της Νάπολης, της Καμόρα. Ένοπλοι φρουροί, 24ωρη προστασία, όπου κι αν πάει. Κάπως έτσι αισθάνεται πλέον και ο δήμαρχος της Ρώμης, Ινιάτσιο Μαρίνο μετά τις αποκαλύψεις που συγκλονίζουν την Αιώνια Πόλη.

O 59χρονος Μαρίνο, χειρουργός στο επάγγελμα τέθηκε χθες υπό ισχυρή ένοπλη προστασία, αφού ο νομάρχης της ευρύτερης περιοχής, Τζιουζέπε Πεκοράρο, θεωρεί ότι κινδυνεύει άμεσα μετά το «κύμα συλλήψεων» (37 συνολικά) και την εξονυχιστική έρευνα σε 100 και πλέον άτομα για εγκληματική οργάνωση στο πρότυπο της Μαφίας.

Σε αυτήν φέρονται να συμμετείχαν πολιτικοί της τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρηματίες, με αναθέσεις εργολαβιών μέσω δωροδοκίας και απειλών. Ο κεντροαριστερός δήμαρχος, μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος (PD), αποφάσισε να αναστείλει όλες τις ύποπτες αναθέσεις συμβάσεων από μέρους του δήμου της Ρώμης, ώστε να υπάρξει ενδελεχής έρευνα σε συνεργασία με τον εθνικό επίτροπο κατά της διαφθοράς, Ραφαέλε Καντόνε.

Η έρευνα, φυσικά, συνεχίζεται και δεν αποκλείεται να φτάσει μέχρι και στο δημοτικό συμβούλιο της ιταλικής πρωτεύουσας, ενώ με εντολή Ρέντσι η Τοπική Οργάνωση της Ρώμης του κυβερνώντος κόμματος βρίσκεται στο μικροσκόπιο. Στους εμπλεκόμενους είναι και ο πρώην δήμαρχος της Ρώμης Τζάνι Αλεμάνο, προκάτοχος του Μαρίνο, τον οποίο διαδέχθηκε το 2013.

O δήμαρχος δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, όμως, τουλάχιστον προς το παρόν δεν θα μπορεί να κάνει βόλτες στην πόλη με ποδήλατο -αγαπημένη του συνήθεια- όπως τόνισε ο νομάρχης. Το οργανωμένο έγκλημα δεν βλέπει με καθόλου καλό μάτι το «πάγωμα» των επικερδών συμβάσεων.

Μετρ των μεταμοσχεύσεων

Πριν από όλη αυτή την περιπέτεια ο δήμαρχος της Ρώμης έχει να παρουσιάσει μία μακρά και λαμπρή πορεία.

Είναι επιφανές στέλεχος του PD. Το 2009 συμμετείχε στην κούρσα για την ηγεσία του κόμματος και ήρθε τρίτος στις εσωκομματικές εκλογές, συγκεντρώνοντας ποσοστό 14%. To 2006 εξελέγη γερουσιαστής και πρόεδρος της επιτροπής για την Υγεία.

Η τελευταία θέση δεν ήταν καθόλου τυχαία αφού ο προοδευτικός πολιτικός έχει ένα εντυπωσιακό βιογραφικό. Εξειδικεύεται στις μεταμοσχεύσεις, έχοντας πάνω από 650 στο ενεργητικό του. Το 2001 πραγματοποίησε την πρώτη μεταμόσχευση οργάνου σε ασθενή με HIV, στην Ιταλία. Έχει πάνω από 680 επιστημονικές δημοσιεύσεις στο όνομά του, ενώ έχει συγγράψει αρκετούς τίτλους βιβλίων. Έχει εργαστεί σε κλινικές, στα πλέον διάσημα κέντρα μεταμοσχεύσεων στον κόσμο (Transplant Center of the University of Cambridge και Pittsburgh Transplantation Institute), ενώ το 2002 έγινε καθηγητής Χειρουργικής στο Thomas Jefferson University.

Το «μικρόβιο» της πολιτικής φαίνεται πως άλλαξε τη ζωή του για πάντα.