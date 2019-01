Τρόμος στη Γαλλία - Nέα ομηρία σε κοσμηματοπωλείο στο Μονπελιέ

Μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία​ μεταδίδουν αναφορές για νέα υπόθεση ομηρίας σε κοσμηματοπωλείο στη δυτική πόλη Μονπελιέ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ένοπλος κρατά δύο ομήρους. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του περιστατικού στην Μονπελιέ με αυτά στο Παρίσι.

Ο ένοπλος βρίσκεται ταμπουρωμένος στο κατάστημα και η αστυνομία είναι έτοιμη να παρέμβει.

Τοπικά μέσα μεταδίδουν ότι ήταν απόπειρα ληστείας που μετατράπηκε σε ομηρία.

Τα γύρω καταστήματα εκκενώθηκαν από πελάτες και προσωπικό.

FRANCE: A hostage situation is being reported right now inside a jewelry store in Montpellier, France. PHOTOS - pic.twitter.com/x2jDkxNd1X