Μαζική διαδήλωση στη Βρετανία κατά της Λε Πεν

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα κατά της Μαρίν Λε Πεν, η οποία συμμετείχε σε συνέδριο που οργάνωσε φοιτητική ένωση του πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Οι διαδηλωτές, που συγκεντρώθηκαν μπροστά από το αμφιθέατρο όπου διοργανώνονται τα συνέδρια, στο κέντρο της πανεπιστημιούπολης, σε απόσταση 95 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του Λονδίνου, κρατούσαν πλακάτ όπου είχαν γράψει το σύνθημα «Ποτέ ξανά Λε Πεν», ενώ φώναζαν «αποβράσματα ναζί», κατηγορώντας την Ένωση της Οξφόρδης ότι «προσέφερε βήμα στους φασίστες» καθώς προσκάλεσαν τη επικεφαλής του Εθνικού Μετώπου.

Πολλές φοιτητικές οργανώσεις (Oxford rs21, NUS Black Students Campaign, London Black Revs, Stand Up to UKIP) κάλεσαν μέσω του ιστοτόπου κοινωνικής δικτύωσης Facebook τους φοιτητές να διαδηλώσουν εναντίον της προέδρου του Εθνικού Μετώπου.