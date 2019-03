Ζευγάρι οι δράστες του μακελειού στην Καλιφόρνια - Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά

Στο αίμα βάφτηκε το Σαν Μπερναντίνο κοντά στο Λος Άντζελες, όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε κτίριο Κοινωνικών Υπηρεσιών, το οποίο φιλοξενούσε άτομα με ειδικές ανάγκες, κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικης γιορτής. Από την επίθεση τουλάχιστον 14 άτομα σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν, την ώρα που οι αρχές αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι δράστες του αιματοκυλίσματος είναι δύο, ένας άνδρας και μία γυναίκα, και είναι και οι δύο νεκροί.

Πρόκειται για τους Σάγεντ Ρίζβαν Φαρούκ, 28 ετών, αμερικανό πολίτη και κάτοικο της περιοχής και Τασφίν Μαλίκ, μία 27χρονη γυναίκα, άγνωστης υπηκοότητας, οι οποίοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών με την αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες ήταν ζευγάρι, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως ήταν παντρεμένοι και είχαν ένα παιδί. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο άνδρας ενεπλάκη σε καυγά, αποχώρησε και επανήλθε με τη σύντροφό του, πυροβολώντας αδιακρίτως. Ο 28χρονος Φαρούκ τα τελευταία πέντε χρόνια εργαζόταν στις υπηρεσίες υγείας της κομητείας ως υγειονομικός ελεγκτής. Οι συνάδελφοί του τον περιγράφουν ως ευγενικό και ήσυχο και έπαθαν σοκ όταν άκουσαν πως ίσως εκείνος να είναι πίσω από την αιματηρή επίθεση.

Ο πατέρας του δήλωσε, σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση του New York Daily News, ότι ο Φαρούκ «ήταν πολύ θρήσκος. Πήγαινε στη δουλειά του, επέστρεφε, πήγαινε στην προσευχή και επέστρεφε». Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύονται στους Los Angeles Times, ο Φαρούκ είχε ταξιδέψει στη Σαουδική Αραβία από όπου επέστρεψε με σύζυγο και ότι το ζευγάρι είχε ένα μωρό.

Την ίδια ώρα, το FBI και η αστυνομία δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο της τρομοκρατίας. ωστόσο όπως τονίζουν είναι ακόμη νωρίς για να ειπωθεί το οτιδήποτε, καθώς τα κίνητρα των δραστών δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Πάντως, οι δράστες ήταν βαριά οπλισμένοι, με τουφέκια και πιστόλια και φορούσαν στρατιωτικού τύπου ρούχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τουλάχιστον ένα από τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση είχε αγοραστεί νόμιμα.

«Και οι δύο ήταν οπλισμένοι με ένα πυροβόλο όπλο και ένα περίστροφο», δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας Τζάροντ Μπούργκουαν σε συνέντευξη Τύπου και πρόσθεσε ότι «αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν προετοιμασμένοι. Ηταν ντυμένοι και οπλισμένοι με τρόπο που δείχνει ότι ήταν προετοιμασμένοι. Ήταν οπλισμένοι με αυτόματα όπλα, όχι περίστροφα».

Η επίθεση δεν έχει τα χαρακτηριστικά μία ενέργειας «μοναχικού λύκου», ωστόσο έχει διαφορές σε σχέση με τις επιθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ή άλλους τζιχαντιστές, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων και καταδίκασε τις σφαγές αυτές στις ΗΠΑ. «Ένα πράγμα ξέρουμε ότι έχουμε ένα μοτίβο μαζικών δολοφονιών στη χώρα αυτή που δεν έχει αντίστοιχό του πουθενά στον κόσμο», σημείωσε.

Η υποψήφια για το χρίσμα των Δημοκρατικών Χίλαρι Κλίντον, μόλις έμαθε για το περιστατικό έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter: «Αρνούμαι να δεχθώ αυτό που συμβαίνει σαν κάτι κανονικό. Πρέπει να αναλάβουμε δράση για σταματήσουμε την βία των όπλων άμεσα».

I refuse to accept this as normal. We must take action to stop gun violence now. -H https://t.co/SkKglwQycb