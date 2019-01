Επιτυχής η εκτόξευση του Soyuz - Μεταφέρει αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (φωτό)

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκτόξευση του πυραύλου Soyuz, που μεταφέρει τριμελές πλήρωμα, ανάμεσά τους και τον βρετανό αστροναύτη Tim Peake, με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Ο πύραυλος Soyouz TMA - 19M εκτοξεύθηκε από το Μπαϊκονούρ στις 11:03 ώρα Γκρίνουιτς (13:03 ώρα Ελλάδας), μεταφέροντας τον Αμερικανό Τιμ Κόπρα, τον ρώσο κυβερνήτη Γιούρι Μαλεντσένκο, που είναι η έκτη πτήση του στο διάστημα, και τον Βρετανό Τίμοθι Πικ, πρώην πιλότο δοκιμαστικών ελικοπτέρων που θα γίνει στα 43 του ο πρώτος Βρετανός που θα διαμείνει στον ISS.

«Όλα πήγαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η εκτόξευση έγινε με επιτυχία», δήλωσε τηλεφωνικώς στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του ρωσικού Κέντρου Ελέγχου.

Το διαστημικό όχημα απογειώθηκε κανονικά από τον τρίτο όροφο της εξέδρας εκτόξευσης και τέθηκε σε τροχιά στις 11:11 ώρα Γκρίνουιτς.

Οι τρεις άνδρες ξεκίνησαν ένα ταξίδι έξι και πλέον ωρών μέχρι την πρόσδεση του Soyouz στον ISS που προβλέπεται να γίνει στις 17:23 ώρα Γκρίνουιτς. Θα χρειαστούν πολλές μανούβρες μέχρι να ανοίξει η καταπακτή που θα ενώσει το Soyouz TMA - 19M με τον σταθμό, κάτι που έχει προγραμματιστεί για τις 19:25 ώρα Γκρίνουιτς.

Οι τρεις αστροναύτες θα μπορέσουν τότε να αποχαιρετήσουν τους τρεις κατοίκους του ISS, τον Αμερικανό Σκοτ Κέλι και τους ρώσους βετεράνους Μιχαήλ Κορνιένκο και Σεργκέι Βολκόβ.

Το μυθικό τραγούδι των Queen, «Don't Stop Me Now», μεταδιδόταν από τα μεγάφωνα του Soyouz πριν από την εκτόξευση, την οποία παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η Βρετανία, καθώς η χώρα υπολογίζει να τριπλασιάσει τις δαπάνες της για το διάστημα μέχρι το 2030.

«Ήταν θαυμάσιο να βλέπεις τον Τιμ Πικ να απογειώνεται για να συναντήσει τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό», έγραψε, ενθουσιασμένος, στον λογαριασμό του στο Twitter ο βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον.

It was great to watch Tim Peake blast off on his mission to join the International Space Station. pic.twitter.com/pqAw0ETuok — David Cameron (@David_Cameron) December 15, 2015

«Στην εκπαίδευση προετοιμαστήκαμε για όλα. Θα υπάρξουν βέβαια στιγμές φόβου. Πιστεύω πως η εκτόξευση και η επάνοδος είναι οι στιγμές με τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Αν δε, καταφέρω να κάνω έναν περίπατο στο διάστημα αυτό θα είναι μια πολύ ριψοκίνδυνη διαδικασία», δήλωσε προ ημερών στο Euronews ο Τιμ Πικ και πρόσθεσε:

Πρόκειται να πάρω μέρος σε πολλά επιστημονικά πειράματα. Μόνο πάνω στο σώμα μου θα γίνουν 25 πειράματα. Κυρίως θα εξετάσουμε θέματα όπως η απώλεια οστικής μάζας, η απώλεια οστικής πυκνότητας, η απώλεια όρασης, αλλαγές στο ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτού του είδους τα πειράματα ελέγχουν την επίδραση του περιβάλλοντος μικροβαρύτητας στο ανθρώπινο σώμα. Σε αυτό το πλαίσιο αναζητούμε απαντήσεις για μια σειρά από ασθένειες και την αντιμετώπισή τους με φάρμακα και εμβόλια. Είναι σε εξέλιξη σημαντικά ερευνητικά προγράμματα που θα έχουν καταπληκτική επίδραση για τους ανθρώπους.

Crew are strapping themselves in and have put their gloves on. 45 minutes to launch. #Principia @astro_timpeake pic.twitter.com/bTQLLTcBxv — ESA Operations (@esaoperations) December 15, 2015