Ο Πύργος του Άιφελ απέκτησε λογαριασμό στο Twitter (φωτό)

Λογαριασμό στο Twitter απέκτησε ο Πύργος του Άιφελ, το σήμα κατατεθέν της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ένα από τα πρώτα tweets του λογαριασμού @LaTourEiffel ήταν: «Παριζιάνος από το 1889, τώρα λάμπω και στο Twitter».

Parisienne depuis 1889, maintenant je brille aussi sur Twitter ! Parisian since 1889, now I am sparkling on Twitter! pic.twitter.com/in8yIpTUms