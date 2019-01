Ένα πρωτότυπο χριστουγεννιάτικο δώρο στον Πούτιν

Ένα πρωτότυπο δώρο έκαναν στον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν θαυμαστές του που συγκέντρωσαν σε ένα βιβλίο ορισμένες από τις πλέον πιπεράτες και αξιομνημόνευτες ατάκες του και έστειλαν αντίγραφα στο Κρεμλίνο.

Το βιβλίο με τίτλο «Οι Λέξεις που αλλάζουν τον Κόσμο» (The Words that are changing the World) είναι η πιο πρόσφατη εκδήλωση θαυμασμού από τους υποστηρικτές του Πούτιν που τον θεωρούν τον σωτήρα της σύγχρονης Ρωσίας και θα προστεθεί σε μια ευρεία συλλογή προϊόντων με θέμα τον ρώσο ηγέτη, από αρώματα έως και βότκα.

«Αρχίσαμε να παρατηρούμε ότι όλα όσα λέει ο Πούτιν γίνονται πραγματικότητα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο» δήλωσε ο Αντόν Βολοντίν, συγγραφέας του βιβλίου των 400 σελίδων, που εκδόθηκε από την οργάνωση Network, που πρόσκειται στο Κρεμλίνο, σύμφωνα με μια ανακοίνωση.

Μεταξύ των αξιομνημόνευτων αποφθεγμάτων που επελέγησαν είναι η απειλή του Πούτιν να «ξεκάνει» τους Τσετσένους μαχητές που βρίσκονται «στον περίβολο» της Ρωσίας, ο ισχυρισμός του Ρώσου προέδρου ότι η Κριμαία θα παραμείνει ένα «αναπόσπαστο» τμήμα της Ρωσίας και μια περίεργη δήλωση προς τη Λετονία, όταν είπε στη Ρίγα ότι το μόνο που μπορεί να αναμένει να λάβει από τη Μόσχα είναι «τα αυτιά ενός νεκρού γαϊδάρου», μια ρωσική έκφραση συνώνυμο του «τίποτα».

Η οργάνωση που εξέδωσε το βιβλίο έχει στο παρελθόν λάβει γενναιόδωρες επιχορηγήσεις από το Κρεμλίνο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το σύγγραμμα θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία της Ρωσίας τον Ιανουάριο και η τιμή του έχει οριστεί στα 800 ρούβλια (11,12 δολάρια).

Η Network ανακοίνωσε σήμερα ότι διένειμε 1.000 αντίγραφα στο Κρεμλίνο, το οποίο τα προσέφερε σε αξιωματούχους και πολιτικούς ως δώρο ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, ωστόσο, κράτησε αποστάσεις από το βιβλίο, υποστηρίζοντας ότι δεν το έχει δει και πρόσθεσε ότι είναι απίθανο η πρωτοβουλία αυτή να ανήκει στο Κρεμλίνο.