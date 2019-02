Αιματηρή ομηρία με 10 νεκρούς στη Βαγδάτη (Βίντεο)

Ένοπλοι εισέβαλαν σε εμπορικό κέντρο σε σιιτική γειτονιά της βόρειας Βαγδάτης​ σκοτώνοντας 10 άτομα, ενώ κρατούν και ομήρους.

Η αστυνομία και οι ιατρικές υπηρεσίας ανέφεραν στο Associated Press ότι οι ένοπλοι πυροδότησαν αυτοκίνητο με εκρηκτικά στην είσοδο του εμπορικού. Ακόμα 25 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ 3 αστυνομικοί είναι ανάμεσα στους νεκρούς.

Οι αξιωματούχοι εκτιμούν πως 50 με 75 άτομα έχουν εγκλωβιστεί εντός του εμπορικού κέντρο. Προς το παρόν δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την ενέργεια.

First (Amateur) video footage from #Baghdad mall, attack by gunmen. Ongoing hostage situation. #Iraq pt pic.twitter.com/FIbjFPlS3D