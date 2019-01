H Barbie απέκτησε «καμπύλες» μετά από 56 χρόνια ζωής (Βίντεο)

Τρεις διαφορετικούς σωματότυπους αποκτά η Barbie μετά από 56 χρόνια ύπαρξης. Η αγαπημένη κούκλα των μικρών κοριτσιών επί δεκαετίες, απέκτησε καμπύλες, μετά από έντονες επικρίσεις για το ανορεξικό πρότυπο και τις εξωπραγματικές αναλογίες που διέθετε. Πλέον είναι πιο κοντή ή πιο ψηλή και το νέο μοντέλο έγινε πρωτοσέλιδο στο αμερικανικό περιοδικό Time.

Από τον Μάρτιο του 1959, οπότε και «γεννήθηκε» η Barbie, δεν άλλαξε ποτέ παρουσιαστικό, δεν ξέφυγε ποτέ από τις άριστες αναλογίες της, οι οποίες δεν ανταποκρίνονταν σε καμία γυναίκα πάνω στη Γη. Με τη νέα σειρά των Barbie Fashionistas ξεκινάει μια νέα εποχή.

Εκτός από την κλασική Barbie, την ιστορική κούκλα που επινόησε η Αμερικανίδα Ρουθ Χάντλερ -συνιδρύτρια της Mattel- μαζί με τον σύζυγό της Έλιοτ, κυκλοφορούν πλέον άλλες τρεις που αν και φέρουν το ίδιο όνομα, είναι διαφορετικές: Υπάρχει πλέον η Barbie με "πιασίματα", η οποία όπως ΄πηταν αναμενόμενο, κέρδισε τις εντυπώσεις και τον τίτλο της πιο ξεχωριστής.

«Η Barbie είναι η αντανάκλαση του κόσμου που βλέπουν γύρω τους τα μικρά κορίτσια», εξήγησε ο Ρίτσαρντ Ντίκσον, διευθύνων σύμβουλος της Mattel, σε ανακοίνωσή του, ενώ η γενική διευθύντρια της Barbie Έβελιν Ματζόκο, τόνισε ότι «έχουμε ευθύνη απέναντι στα κορίτσια και τους γονείς τους να δώσουμε μια πιο ευρεία αντανάκλαση της ομορφιάς».

Η Mattel δεν είναι η πρώτη εταιρεία με κούκλες που «σπάει» τους κανόνες ως προς την ιδανική γυναίκα. Στα τέλη του 2014 ο νεαρός γραφίστας από το Πίτσμπουργκ, ο Νίκολαϊ Λαμ, διέθεσε στην αγορά την Lammily, μια κούκλα «με κλασικές διαστάσεις ανθρώπινου σώματος». Επίσης το 2002 ο κατασκευαστής κούκλων Tonner Doll έπλασε την κούκλα Emme κατ' εικόνα της Αμερικανίδας μοντέλου με το ίδιο όνομα, η οποία φοράει ρούχα μεγέθους Νο46.

Μια έρευνα που είχαν κάνει σε κορίτσια ηλικίας 5 ως 8 ετών τρεις Βρετανοί ειδικοί, οι οποίοι δημοσιοποίησαν τα αποτελέσματά της τον Σεπτέμβριο του 2006, έδειξε ότι αυτά που έπαιζαν με Barbie είχαν μια λιγότερο θετική άποψη για το παρουσιαστικό τους από τα άλλα. Αυτά φιλοδοξούσαν να αποκτήσουν ένα πιο λεπτό σώμα, απ'ό,τι τα άλλα κορίτσια που δεν είχαν δει ποτέ τους Barbie.

Η αλλαγή αυτή της κούκλας-μύθου έγινε δεκτή με ενθουσιώδη μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

