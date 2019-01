Πρόθυμος να συλληφθεί ο Ασάνζ

Την πρόθεσή του να δεχτεί να συλληφθεί εάν τελικά η επιτροπή του ΟΗΕ η οποία διερευνά την υπόθεσή του, αποφασίσει εναντίον του δηλώνει ο ιδρυτής της Wikileaks Τζούλιαν Ασάνζ ​ο οποίος έχει βρει καταφύγιο από τον Ιούνιο 2012 στην πρεσβεία του Εκουαντόρ στο Λονδίνο για ν' αποφύγει την έκδοσή του στη Σουηδία.

Ο 44χρονος Ασάνζ καταζητείται στη Σουηδία, μετά από καταγγελίες για βιασμό το 2010, τις οποίες ο ίδιος, αρνείται.

“Στην περίπτωση που ο ΟΗΕ ανακοινώσει αύριο ότι έχασα την υπόθεσή μου κατά της Βρετανίας και της Σουηδίας, θα βγω από την πρεσβεία το μεσημέρι της Παρασκευής και θα δεχτώ να με συλλάβει η βρετανική αστυνομία, καθώς κάποια άλλη προσφυγή δεν έχει νόημα,” ανέφερε ο Ασάνζ σε δήλωσή του, που δημοσιοποιήθηκε στον λογαριασμό των Wikileaks, στο Twitter.

Assange: I will accept arrest by British police on Friday if UN rules against me. More info: https://t.co/Mb6gXlz7QS pic.twitter.com/mffVsqKj5w