Σύγκρουση τρένων στη Βαυαρία - Νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες (Βίντεο και φωτό)

Σφορδή μετωπική σύγκρουση ανάμεσα σε δύο επιβατικά τρένα σημειώθηκε στην πόλη Μπαν Άιμπλινγκ στη Βαυαρία της Γερμανίας, που βρίσκεται 60 χλμ. νοτιοδυτικά του Μονάχου. Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον εννέα άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 150. Παράλληλα, τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν δύο ανθρώπους.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το ένα από τα δύο τρένα περίπου στις 7 π.μ. (τοπική ώρα) για άγνωστους λόγους εκτροχιάστηκε, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το άλλο. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, καθώς ανατράπηκαν πολλά από τα βαγόνια των τρένων.

«Έχουμε τώρα εννέα νεκρούς. Ο αριθμός είναι επιβεβαιωμένος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γιούργκεν Ταλμάιερ, εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, ενώ ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για οκτώ νεκρούς και για 150 τραυματίες, 50 από τους οποίους σε σοβαρή κατάσταση. Δύο άτομα εξακολουθούν να αναζητούνται από τους διασώστες, πρόσθεσε. ​Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.

Το έργο των σωστικών συνεργείων σπεύδουν να συνδράμουν διασώστες από τη Νυρεμβέργη και την Αυστρία.

«Περί τους εκατό άνθρωποι, πολλοί βαριά τραυμασισμένοι και πολλοί νεκροί», δήλωσε νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Μάρτιν Βένκλερ, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Ρόζενχάιμ.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε κάνει λόγο για «οκτώ βαριά τραυματισμένους και πολλούς ελαφρύτερα» και ανέφερε πως πρόκειται για το χειρότερο δυστύχημα στην περιοχή.

Στο σημείο του δυστυχήματος έχουν σπεύσει δεκάδες ασθενοφόρα, καθώς και οκτώ ιατρικά ελικόπτερα, προκειμένου να μεταφέρουν τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

«Δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου τόσα πολλά ασθενοφόρα», δήλωσε δημοσιογράφος του BR24.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, οι δρόμοι γύρω από το σημείο του δυστυχήματος έχουν αποκλειστεί και η γραμμή Holzkirchen – Rosenheim έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Τα συλλυπητήρια του στον γερμανικό λαό για τη σιδηροδρομική τραγωδία εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτησή του στο twitter.

Our thoughts go out to those killed & injured in #BadAibling train crash. Heartfelt condolences to the German people @GermanyDiplo