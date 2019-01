Αγγλία - Νεκρός και τραυματίες σε ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο

Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης σε σταθμό παραγωγής ενέργειας της εταιρείας Didcot, στην περιοχή Oxfordshire, στην Αγγλία, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου και τον πέντε ακόμα, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μετέδωσε το BBC επί τόπου έσπευσαν τρία ασθενοφόρα και σύμφωνα με εκπρόσωπο από την κεντρική υπηρεσία άμεσης βοήθειας το περιστατικό χαρακτηρίζεται «σοβαρό».

My niece took this footage of the aftermath at Didcot Power Station #Didcot pic.twitter.com/Ihz4phjNPf— Karen Farrington (@KJF1) February 23, 2016