Πυροβολισμοί στις Βρυξέλλες - Ανθρωποκυνηγητό για ύποπτους τρομοκράτες (φωτό)

Ανταλλαγή πυροβολισμών σημειώθηκε στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια μεγάλης αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που συνδέεται με τις επιθέσεις του Νοεμβρίου στο Παρίσι, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια επίθεσης σε ένα σπίτι στο νότιο προάστιο Φορέ. Παραμένει παραμένει άγνωστο εάν οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από πυροβολισμούς, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας​.

Τοπική εφημερίδα, η La Dernière Heure, μετέδωσε πως κατά τους πυροβολισμούς χρησιμοποιήθηκε ένα όπλο καλάσνικοφ και ότι ο δράστης παραμένει ελεύθερος.

Ο δήμαρχος της κοινότητας επιβεβαίωσε στη Le Soir το περιστατικό, αναφέροντας ωστόσο πως είναι άγνωστος ο αριθμός των δραστών.

