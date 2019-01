Πέντε οι νεκροί και 36 οι τραυματίες από την επίθεση καμικάζι στην Κωνσταντινούπολη (Βίντεο και φωτό)

Πέντε άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του βομβιστή αυτοκτονίας, σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν στη βομβιστική επίθεση που έγινε νωρίτερα σήμερα, σε εμπορική και τουριστική περιοχή της Κωνσταντινούπολης.

Ο Τούρκος υπουργός Υγείας, Μεχμέτ Μουεζίνογλου δήλωσε ότι 12 από τους τραυματίες είναι ξένοι πολίτες.

Πρόκειται για την τέταρτη βομβιστική επίθεση που σημειώνεται φέτος στην Τουρκία, με στόχο τμήμα του μεγάλου εμπορικού πεζόδρομου της Ιστικλάλ, στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης. Στον πεζόδρομο αυτό, βρίσκονται καταστήματα με εμπορικά brands παγκοσμίου φήμης, αλλά και ξένες διπλωματικές αποστολές, σε απόσταση λίγων μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στάθμευσης αστυνομικών λεωφορείων.

Ο Γάλλος υπουργός των Εξωτερικών καταδίκασε τη βομβιστική επίθεση που έγινε νωρίτερα σήμερα στην Κωνσταντινούπολη. “Καταδικάζω αυτή την αποτρόπαια και δειλή ενέργεια, που στοίχισε τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Η Γαλλία είναι αλληλέγγυα προς την Τουρκία,” τόνισε ο Ζαν-Μαρκ Ερό.

Στο μεταξύ, έγινε γνωστό, ότι τα αρχικά ευρήματα στο χώρο της σημερινής βομβιστικής δείχνουν ότι η επίθεση αυτή πραγματοποιήθηκε από το εκτός νόμου Κουρδικό Εργατικό Κόμμα (PKK) ή κάποια οργάνωση η οποία σχετίζεται με αυτό, δηλώνει υψηλόβαθμος Τούρκος αξιωματούχος.

Η τουρκική αστυνομία απέτρεψε τον βομβιστή να πραγματοποιήσει την επίθεση κατά του αρχικού στόχου, σε πιο πολυσύχναστη περιοχή της Κωνσταντινούπολης, ενώ εκείνος πυροδότησε τον εκρηκτικό μηχανισμό από το φόβο του, δηλώνει υψηλόβαθμη αστυνομική πηγή.

Τούρκοι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι το Κουρδικό Εργατικό Κόμμα (PKK) θέλει με δυναμικό τρόπο να οργανώσει αιματηρές επιθέσεις στη διάρκεια του ανοιξιάτικου φεστιβάλ “Newroz.” Οι ίδιοι αξιωματούχοι τονίζουν ότι οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν ή σκότωσαν τρεις μαχητές του PKK που ήρθαν από τη Συρία στην Τουρκία, για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις. Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη σύλληψη κι άλλων Κούρδων μαχητών που επιδιώκουν να περάσουν στην Τουρκία από τη Συρία.

Ο Τούρκος υπουργός των Εξωτερικών, Μελβούτ Τσαβούσογλου δήλωσε ότι:“η μάχη κατά της τρομοκρατίας θα συνεχιστεί με όλα τα μέσα.” Οι δηλώσεις Τσαβούσολγου έγιναν στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου, με τον Ιρανό ΥΠΕΞ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία.

Ο Τζαβάντ Ζαρίφ καταδίκασε την “τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, τονίζοντας ότι η ενέργεια αυτή, δείχνει το άγριο πρόσωπο της τρομοκρατίας.”

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ επιβεβαιώνει την πληροφορία για τον τραυματισμό Ισραηλινών πολιτών, από τη σημερινή βομβιστική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη.

@Hamosh84 Moment when bomb went of in #Taksim #Istanbul #Turkey. pic.twitter.com/JN7M2duufL