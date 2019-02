Επίθεση ενόπλων σε κτίριο της ΕΕ στο Μάλι

Επίθεση εναντίον ξενοδοχείου που στεγάζεται η αποστολή στρατιωτικών εκπαιδευτών της ΕΕ, στο Μπαμακό, την πρωτεύουσα του Μάλι​, έκαναν σήμερα το βράδυ ένοπλοι.

«Οι επιτιθέμενοι προσπάθησαν να περάσουν διά της βίας την είσοδο και οι φρουροί σε αυτή άνοιξαν πυρ. Ένας από τους δράστες της επίθεσης σκοτώθηκε. Τα πυρά συνεχίζονταν για πολλά λεπτά», είπε ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες κοντά στο ξενοδοχείο - βάση της αποστολής της Ε.Ε.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε ότι υπήρξε επίθεση τεσσάρων ενόπλων εναντίον της εγκατάστασης αυτής, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

EUTM-MALI HQ has been attacked. No EUTM-Mali personnel has been hurt or injured during the attack. EUTM-Mali is at the securing the area.