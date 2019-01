Δείτε βίντεο από την έκρηξη στο μετρό του Μάλμπεκ στις Βρυξέλλες

​Πανικός επικράτησε στον σταθμό του μετρό στις Βρυξέλλες ​στο Μάαλμπεκ, από την έκρηξη που σημειώθηκε εκεί.

Από μαρτυρίες στο twitter φαίνεται πως και στο μετρό υπάρχουν τραυματίες ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 10 νεκρούς.

PHOTO: Smoke in métro tunnel btwn #Schuman & #Maelbeek stations as pax. are evacuated due to explosions. -@evanlamos pic.twitter.com/sPsrms6zNl