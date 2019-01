«Λάθος» ο συναγερμός στο μετρό του Λονδίνου (Βίντεο και φωτό)

Εκκενώθηκε πριν από λίγο ο σταθμός του μετρό στο Λονδίνο Kings Cross, λόγω απειλής.

Just been evacuated from #kingscross due to 'an emergency'. Nice Dad's Army spirit floating around. Don't panic Captain Manwaring!

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία μεταφορών της βρετανικής πρωτεύουσας, είχε ενεργοποηθεί ο συναγερμός καπνού μέσα στον σταθμό.

Έπειτα από περίπου μισή ώρα το περιστατικό έληξε, καθώς επρόκειτο για λάθος συναγερμό.

Kings Cross evacuation: British Transport Police say this was triggered by a fire alarm. Nothing suspicious. All back to normal now.