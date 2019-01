Κόλαση στην Ινδία - 79 νεκροί από πυρκαγιά σε ναό (Βίντεο)

Τουλάχιστον 79 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 200 οι τραυματίες από την μεγάλης έκτασης πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς έναν ναό στη νότιο Ινδία νωρίς σήμερα το πρωΐ, τ5ην ώρα που χιλιάδες πιστοί είχαν συρρεύσει για να παρακολουθήσουν επίδειξη με χειροτεχνήματα επί τη ευκαιρία της έναρξης του Ινδουϊστικού νέου έτους, σύμφωνα με τον νεώτερο απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές στην επαρχία της Κεράλα.

«Με ενημέρωσαν πως 79 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους», δήλωσε ο κυβερνήτης Ούμεν Τσάντι μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό NDTV. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 60 νεκρούς.

Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονταν εντός του και στα στενά δρομάκια πέριξ του ναού για την επίδειξη που ξεκίνησε τα μεσάνυκτα και συνεχιζόταν για πολλές ώρες.

Ένα από τα πυροτεχνήματα έπεσε στο υπόστεγο όπου φυλάσσονταν τα αποθέματα πυροτεχνημάτων, πυροδοτώντας τη φωτιά, σύμφωνα με τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα. Ο ναός βρίσκεται στο Κολάμ, περίπου 70χλμ από την πρωτεύουσα της επαρχίας Θιρουβανανθαπουράμ.

Τόσο δυνατά ήσαν τα πυροτεχνήματα που από την έκρηξή τους ορισμένα τμήματα του ναού αποκολλήθηκαν και μηχανήματα ανέλαβαν να απομακρύνουν τα ερείπια.

«Πάνω από 60 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε έως τώρα»,είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο υπουργός Εσωτερικών της επαρχίας Ραμές Τσενιθάλα.

Όπως μετέδωσαν οι αρχές, πολλοί από τους τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας, καθώς οι τοπικές κλινικές στο Κολάμ είχαν γεμίσει.

