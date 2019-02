Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στη Μιανμάρ

Μεγάλος σεισμός ​μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα σύνορα της Μιανμάρ με την Ινδία.

Την εκτίμηση δίνει το ινστιτούτο GEOFON, ενώ το Ινστιτούτο Γεωλογικής Έρευνας των ΗΠΑ κάνει λόγο για μέγεθος της τάξης των 7 Ρίχτερ.

Major tremors in Aizwal, Kolkata after 6.8 quake at India-Myanamar border https://t.co/vMPbEAZAA0