Τραγουδιστής κλωτσά κοπέλα που ανέβηκε στη σκηνή για selfie! (Βίντεο)

Σάλος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες από ένα βίντεο που δείχνει τραγουδιστή να κλωτσά θαυμάστριά του.

Όλα έγιναν κατά τη διάρκεια συναυλίας του συγκροτήματος "The Story So Far". Μία θαυμάστρια ανέβηκε στη σκηνή για να βγάλει selfie όταν ο τραγουδιστής πήγε πίσω της και την κλώτσησε ρίχνοντας την κάτω από τη σκηνή.

Το εν λόγω βίντεο που ανέβασε στο Youtube ο χρήστης Eli Zdanowicz έχει ξεπεράσει τα 1,5 εκατ. views και έχει προκαλέσει χιλιάδες σχόλια για τη συμπεριφορά του τραγουδιστή.