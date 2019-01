Νεκρός σε ηλικία 57 ετών ο θρύλος της μουσικής Prince

Νεκρός βρέθηκε στην έπαυλή του ο 57χρονος τραγουδιστής Prince.

Ο εκκεντρικός καλλιτέχνης, του οποίου το πλήρες όνομα ήταν Πρινς Ρότζερς Νέλσον, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας εδώ και λίγες ημέρες έπειτα από γρίπη.

Τον θάνατο του θρυλικού μουσικού επιβεβαίωσε στο Associated Press ο εκπρόσωπός του, δίνοντας τέλος στα ερωτηματικά που είχαν δημιουργηθεί τις τελευταίες ώρες, μετά τις πληροφορίες ότι είχε βρεθεί το πτώμα ενός άνδρα στο Paisley Park. Στην περιοχή, ήδη από τα πρώτα λεπτά που έγινε γνωστός ο θάνατός του, άρχισαν να συγκεντρώνονται θαυμαστές του.

Ο Prince τις τελευταίες ημέρες αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, με την επίσημη ενημέρωση να κάνει λόγο για γρίπη.

Είχε εισαχθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Ιλινόι με τον εκπρόσωπό του να δηλώνει πως η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί μετά τη συναυλία που είχε δώσει στην Ατλάντα.

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον τραγουδιστή πραγματοποίησε επείγουσα προσγείωση στο Μολίν του Ιλινόι όπου ο τραγουδιστής νοσηλεύτηκε και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο από τοπικό νοσοκομείο.

Ο 57χρονος τραγουδιστής είχε ακυρώσει δύο συναυλίες του την περασμένη εβδομάδα στην Ατλάντα λόγω γρίπης, σύμφωνα με το TMZ.

Ο Prince γεννήθηκε στις 7 Ιουνίου του 1958 στην Μινεάπολη των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια μιας σπουδαίας καριέρας 35 ετών και 39 δίσκων έγινε γνωστός, όχι μόνο για τα τραγούδια του, αλλά και για την οπτική τους παρουσίαση, τόσο στη σκηνή, όσο και στα βίντεο κλιπ του.

Είχε κερδίσει επτά βραβεία Grammy, ενώ είχε βραβευθεί και με Όσκαρ για το τραγούδι του «Purple Rain» στην ομώνυμη ταινία του 1984 η οποία θεωρείται μια από τις πλέον σημαντικές μουσικές ταινίες όλων των εποχών. Το 2004 είχε ανακηρυχθεί μέλος του Rock and Roll Hall of Fame.

Ο τραγουδιστής είχε και άλλες εμφανίσεις στη μεγάλη οθόνη όπως στα Under the Cherry Moon (1986), Sign O' The Times (1987) και Graffiti Bridge (1990), ταινίες τις οποίες σκηνοθέτησε.

Είχε παντρευτεί δύο φορές. Ο πρώτος του γάμος ακυρώθηκε, ενώ είχε πάρει διαζύγιο από τη δεύτερη σύζυγό του, τη Μανουέλα Τεστολίνι.

Θεωρείται ότι επηρέασε πολλούς σύγχρονους τραγουδιστές, όπως ο Μπρούνο Μαρς, Beyonce, ακόμα και τον Λένι Κράβιτς.