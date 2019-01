Εντοπίστηκαν συντρίμμια του Airbus νοτιοανατολικά της Κρήτης (Βίντεο)

Συντρίμμια του Airbus της EgyptAir, που εξαφανίστηκε από τα ραντάρ τα ξημερώματα, φέρεται να έχουν εντοπιστεί νοτιοανατολικά της Κρήτης, εντός του FIR της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο αντικείμενα πορτοκαλί χρώματος σε απόσταση 200- 230 μιλίων νοτιοανατολικά της Κρήτης, τα οποία εντοπίστηκαν από αιγυπτιακό αεροσκάφος, που συμμετέχει στις έρευνες για τον εντοπισμό του αεροσκάφους των των αιγυπτιακών αερογραμμών. Την ίδια ώρα σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο Al Arabiya στην περιοχή των ερευνών εντοπίστηκαν και δύο σωροί να επιπλέουν.

Την ίδια στιγμή, στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο με συντρίμμια που φέρονται να ανήκουν στο μοιραίο αεροσκάφος.

UPDATE with VIDEO: Video reportedly showing area where alleged #EgyptAir #MS804 debris where found. Via @news_F_S pic.twitter.com/T02udDFiD8