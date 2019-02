Επιβεβαίωση από την Egyptair – Βρέθηκαν τα συντρίμμια του Airbus (Βίντεο - φωτό)

Τα συντρίμμια και τα αντικείμενα που βρέθηκαν κοντά στην Κρήτη ανήκουν στο μοιραίο Airbus που εξαφανίστηκε από τα ραντάρ σήμερα τα ξημερώματα, επιβεβαίωσε στο CNN ο αντιπρόεδρος της αιγυπτιακής εταιρείας, ενώ λίγη ώρα αργότερα ήρθε και η επίσημη επιβεβαίωση.

Όπως ανακοίνωσε η EgyptAir στο Twitter, ελήφθη από το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου ​ένα γράμμα το οποίο επιβεβαιώνει ότι βρέθηκαν συντρίμμια από το αεροσκάφος κοντά στο νησί της Καρπάθου. Η εταιρεία εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των επιβατών και επεσήμανε πως θα συνεχίσει τις έρευνες σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές ώστε να εντοπιστούν τα υπόλοιπα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Press Release

EGYPTAIR resource stated that the Egyptian Ministry of Civil Aviation has just received an official letter. — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) May 19, 2016

from the Egyptian Ministry of Foreign Affairs declaring the finding of wreckage of the missing aircraft No. MS 804 — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) May 19, 2016

near Karpathos Island.

EGYPTAIR sincerely conveys its deepest sorrow to the families and friends of the passengers onboard Flight MS804 — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) May 19, 2016

Family members of passengers and crew have been already informed and we extend our deepest sympathies to those affected. — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) May 19, 2016

The Egyptian Investigation Team in co-operation with the Greek counterpart are still searching for other remains of the missing plane. — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) May 19, 2016

Πλωτά μέσα της Αιγύπτου βρέθηκαν στο σημείο νοτιοανατολικά της Κρήτης, εντός του FIR Αιγύπτου, όπου έχει εντοπισθεί αριθμός αντικειμένων μπλε και πορτοκαλί χρώματος.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας​, πλαστικά αντικείμενα με σχοινιά εντοπίσθηκαν 50 μίλια νοτιανατολικά από το σημείο που χάθηκαν τα ίχνη του αεροσκάφους.

Παράλληλα, η αιγυπτιακή πλευρά ενημέρωσε την ελληνική ότι δεν χρειάζεται τη συνδρομή ελληνικών πλωτών μέσων για την περισυλλογή των αντικειμένων.

Υπενθυμίζεται, ότι τα πρώτα αντικείμενα εντοπίσθηκαν 200-230 μίλια νοτιοανατολικά της Κρήτης ή 100 μίλια από το αρχικό σημείο των ερευνών, εντός του FIR Καΐρου, από αιγυπτιακό αεροσκάφος.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο Al Arabiya στην περιοχή των ερευνών εντοπίστηκαν και δύο σωροί να επιπλέουν.

Tην ίδια στιγμή, στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο με συντρίμμια που φέρονται να ανήκουν στο μοιραίο αεροσκάφος.

Παράλληλα ο κυβερνήτης του πλοίου «Maersk Ahram», Τάρεκ Γουάμπα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα social media δημοσίευσε φωτογραφίες από σωσίβια στο σημείο συντριβής του αεροσκάφους.

Το πλοίο συμμετέχει στις έρευνες για συντρίμμια στην περιοχή και ο καπετάνιος ανέβασε τις εν λόγω φωτογραφίες με τα σωσίβια, που ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ανήκουν στο αεροσκάφος.

Το Airbus πραγματοποιούσε την πτήση MS804 Παρίσι - Κάιρο με 66 επιβαίνοντες, όταν χάθηκε από τα ραντάρ, τις πρώτες πρωινές ώρες, εντός του αιγυπτιακού εναέριου χώρου, λίγα λεπτά αφού είχε εγκαταλείψει τον ελληνικό.

«Περί τις 03.29 ώρα Ελλάδος , την ώρα που βρισκόταν στον αιγυπτιακό εναέριο χώρο, το αεροσκάφος εξαφανίσθηκε από τα ελληνικά ραντάρ...συνετρίβη σε απόσταση περίπου 130 μιλίων από το νησί της Καρπάθου», δήλωσε πηγή της ελληνικής υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία της συντριβής του αεροπλάνου. Ωστόσο το βασικό σενάριο που επεξεργάζονται οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, του Ισραήλ, της Ρωσίας και της Γαλλίας είναι αυτό της τρομοκρατικής επίθεσης.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Πεντάγωνο, περιέγραψε τη βουτιά θανάτου που έκανε το αεροσκάφος πέφτοντας από τα 37.000 στα περίπου στα 10.000 πόδια, και αναφέρθηκε στα μέσα με τα οποία η Ελλάδα συνδράμει στις έρευνες.

Καρέ - καρέ η πορεία της πτήσης

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΥΠΑ, η πτήση MSR 804, A320 των Αιγυπτιακών αερογραμμών, που εκτελούσε το δρομολόγιο Παρίσι - Κάιρο εισήλθε στο FIR Αθηνών στις 02:24 πμ τοπική ώρα. Αναγνωρίσθηκε και εξουσιοδοτήθηκε από τον αρμόδιο Ελεγκτή Εναερίου Κυκλοφορίας, για την πορεία της πτήσης του.

Στις 02:48 πμ μεταβιβάζεται στον επόμενο τομέα Ελέγχου και εξουσιοδοτείται από τον αρμόδιο ελεγκτή, για το σημείο εξόδου από το FIR Αθηνών. Ο πιλότος ήταν ευδιάθετος και ευχαρίστησε στα Ελληνικά.

Στις 03:27 πμ το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών προσπάθησε να επικοινωνήσει με το αεροσκάφος για μεταβίβαση επικοινωνίας και ελέγχου από το FIR Αθηνών στο FIR Καΐρου.

Παρά τις επανειλημμένες κλήσεις το αεροσκάφος δεν ανταποκρίθηκε, οπότε ο ελεγκτής εναερίου κυκλοφορίας κάλεσε στην συχνότητα κινδύνου χωρίς απόκριση από την πλευρά του αεροσκάφους.