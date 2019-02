EgyptAir: Νέες έρευνες για το μοιραίο αεροσκάφος μετά το «μυστήριο» με τα συντρίμμια

Σε «θρίλερ» εξελίσσονται οι έρευνες για την ανεύρεση του αεροπλάνου της Egypt Air, που εξαφανίστηκε από τα ραντάρ τα ξημερώματα της Πέμπτης, στη Μεσόγειο. Το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν 66 άτομα ,10μελές πλήρωμα και 56 επιβάτες, σταμάτησε να εκπέμπει σήμα ενώ βρισκόταν στα 37.000 πόδια, 7 μίλια νοτιοανατολικά της Κρήτης, εντός του αιγυπτιακού εναέριου χώρου και λίγα λεπτά αφότου είχε φύγει από το ελληνικό FIR.

«Δεν υπάρχει κανένα στοχείο» για τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους της EgyptAir, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Μαρκ Ερό.

«Εξετάζονται όλες οι υποθέσεις, αλλά καμία δεν υπερισχύει, διότι δεν έχουμε κανένα στοιχείο για τα αίτια», δήλωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας στο τηλεοπτικό δίκτυο France 2, προσθέτοντας ότι θα συναντηθεί αύριο με τις οικογένειες των επιβατών και αξιωματούχους «για να τους μεταφέρει τις περισσότερες δυνατές πληροφορίες με απόλυτη διαφάνεια».

Το απόγευμα της Πέμπτης, η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε πως έλαβε επιστολή από το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών, η οποία επιβεβαίωνε τον εντοπισμό συντριμμιών της πτήσης MS804 κοντά στην Κάρπαθο. Όμως, αργότερα οι ελληνικές αρχές αμφισβήτησαν τις πληροφορίες για τον εντοπισμό τους.

Η αναδίπλωση ήρθε εκ νέου από τον αντιπρόεδρο της Egyptair ο οποίος παραδέχτηκε στο CNN πως τα συντρίμμια δεν ανήκουν στο μοιραίο Airbus.

"We stand corrected on finding the wreckage because what we identified is not a part of our plane," says EgyptAir Vice Chairman Ahmed Adel