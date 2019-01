Εκκενώθηκε αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Τόκιο (Βίντεο)

Στην εκκένωση αεροσκάφους​ προχώρησαν οι κορεατικές αερογραμμές στο αεροδρόμιο Χανέντα, στο Τόκιο μετά από καπνό που εντοπίστηκε στον αριστερό κινητήρα.

Οι υπεύθυνοι απομάκρυναν 319 επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους.

Το αεροσκάφος είχε προορισμό τη Σεούλ της Νότιας Κορέας, ενώ διαθέτει δύο κινητήρες Pratt & Whitney (PW4000). Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, παρά το γεγονός ότι 30 επιβάτες αισθάνθηκαν αδιαθεσία, σύμφωνα με τα κρατικά ΜΜΕ στην Ιαπωνία.

Το αναφερόμενο αεροδρόμιο εξυπηρετεί περίπου 550 πτήσεις ημερησίως, διακινώντας 75 εκατ επιβάτες, ετησίως.

