Οι Pink Floyd σε γραμματόσημο!

Μια νέα σειρά γραμματοσήμων με το συγκρότημα Pink Floyd πρόκειται να κυκλοφορήσει στη Βρετανία αυτό το καλοκαίρι, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από τότε που έγινε γνωστή η μπάντα.

Η σειρά περιλαμβάνει δέκα γραμματόσημα και μεταξύ αυτών βρίσκονται τα εξώφυλλα των άλμπουμ «The Piper at the Gates of Dawn», «The Dark Side of the Moon» και «Wish You Were Here».

«Λίγες μπάντες στην ιστορία της ροκ έχουν καταφέρει να χαράξουν μία καριέρα τόσο πλούσια, όπως είναι αυτή των Pink Floyd», ανακοίνωσε η εταιρεία Royal Mail.

Η πώληση των γραμματοσήμων μέσω των ταχυδρομείων θα ξεκινήσει στις 7 Ιουλίου, ενώ έχει ήδη αρχίσει η προπώλησή τους.