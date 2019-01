Η ελληνική κούπα της Νέας Υόρκης και τα απίστευτα προϊόντα του MoMA

Ένα από τα χαρακτηριστικά της Νέας Υόρκης είναι ελληνικό. Ή για την ακρίβεια έχει ελληνικές ρίζες.

Είναι η περίφημη κούπα με το "We Are Happy To Serve You". Η ιστορία της κούπας με τους αρχαιοελληνικούς μαιάνδρους που είναι γνωστή ως “Anthora” έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα και κατασκευάστηκε ειδικά για τους Έλληνες της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του 60. Κάθε χρόνο πωλούνται πάνω από 200 εκατομμύρια τέτοιες κούπες και ένα από τα best seller του μουσείου μοντέρνας Τέχνης αλλά όχι χάρτινο αλλά κεραμικό με το σχεδιασμό του Graham Hill.







Ο τζίρος γύρω από την συγκεκριμένη κούπα που αποτελεί σύμβολο της Νέας Υόρκης είναι τεράστιος, αφού υπάρχουν μπρελόκ , ρολόγια , πορτοφόλια, μανικετόκουμπα και πολλά άλλα σουβενίρ που αναπαριστούν την κούπα. Δείτε ΕΔΩ.



Από εκεί και πέρα πάντως στο MoMA υπάρχουν προς πώληση εκπληκτικά προϊόντα που θα μπορούσαν να είναι οδηγός και τα δικά μας μουσεία μικρά ή μεγάλα.

Ένα από τα προϊόντα που ξεπουλούν είναι το γαλλικό δίχτυ για τα ψώνια χαρακτηριστικό από τις ασπρόμαυρες ταινίες που επανήλθε στη μόδα.