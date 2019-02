Συναγερμός από πυροβολισμούς στο αεροδρόμιο του Ντάλας (Βίντεο)

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το αεροδρόμιο του Ντάλας, στις ΗΠΑ, καθώς πριν από λίγη ώρα έπεσαν πυροβολισμοί στην είσοδο της αίθουσας παραλαβής αποσκευών στον τομέα αφίξεων.

Αμέσως το αεροδρόμιο κηρύχθηκε σε κατάσταση συναγερμού και απαγορεύτηκε η είσοδος και η έξοδος σε όλους.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου ένας αστυνομικός πυροβολεί κατ' επανάληψη εναντίον ενός άνδρα ακριβώς μπροστά στην είσοδο της αίθουσας κι ενώ έξω βρίσκονται δεκάδες άνθρωποι.

Dallas airport shooting: Video appears to show shots being fired outside baggage claim area https://t.co/Cgd5VWR4K4 https://t.co/xqdOlbJ0dX