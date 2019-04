Γερμανία: Νεκρός ο δράστης της ένοπλης επίθεσης σε κινηματογράφο - Το προφίλ του (φωτό)

Νεκρός είναι ο δράστης που άνοιξε πυρ σε συγκρότημα κινηματογράφων στην πόλη Βίερνχαιμ της δυτικής Γερμανίας. Ο ένοπλος μετά την εισβολή του στον χώρο και τα πυρά που έριξε, έπιασε ομήρους, ενώ ύστερα από συντονισμένη επέμβαση οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν. Δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας στον τηλεοπτικό σταθμό Ν-TV.

Ο άνδρας που σύμφωνα με μαρτυρίες φορούσε, εισέβαλε με μία ζώνη με εκρηκτικά στον πολυχώρο, όπου βρίσκονταν πολλά άτομα, και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, ενώ στη συνέχεια ταμπουρώθηκε εντός του κτιρίου. Ωστόσο, έπειτα από συντονισμένη και άμεση επέμβαση των γερμανικών αρχών το συμβάν έληξε.

Reports suggest 25-50 injured in Germany cinema attack. No confirmation yet #viernheim pic.twitter.com/FMP7kYlLVs