Επιχείρηση διάσωσης 20 μαθητών στην Ουαλία

Επιχείρηση διάσωσης έχει αρχίσει για να βρεθούν 20 παιδιά που χάθηκαν στο Μπρέκον Μπίκονς, μια ορεινή περιοχή στην Ουαλία​, ανέφερε σήμερα το BBC σ' έναν από τους λογαριασμούς του στο Twitter.

Mountain rescue teams searching for 24 children lost in bad weather near Abercraf in Brecon Beacons, Wales https://t.co/UBLGdCwT90