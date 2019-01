Σαουδική Αραβία: Επίθεση αυτοκτονίας έξω από το Τζαμί του Μωάμεθ – Τρεις νεκροί (Βίντεο)

Δύο εκρήξεις συγκλόνισαν τις πόλεις Μεδίνα και Κατίφ της Σαουδικής Αραβίας, με λίγα λεπτά διαφορά, σήμερα το απόγευμα.

Στη Κατίφ, η οποία κατοικείται από μειονοτικούς σιίτες μουσουλμάνους, η έκρηξη έπληξε επιχειρηματική συνοικία, ενώ ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ότι "ήταν βομβιστής-καμικάζι και είδα τα ανθρώπινα μέλη του στο έδαφος", ως αποτέλεσμα της επίθεσης.

Ενώ παράλληλα ένας βομβιστής αυτοκτονίας ενεργοποίησε τον εκρηκτικό μηχανισμό κοντά στο Τέμενος του Προφήτη στην πόλη Μεδίνα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση al-Arabiya. Σε αυτή την επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο αξιωματούχοι ασφαλείας και ο βομβιστής.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως μια έκρηξη στη Κατίφ κατέστρεψε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμιευμένο κοντά σε τέμενος, που ακολούθησε μια ακόμη έκρηξη λίγο πριν τις 19:00 (τοπική ώρα).

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την επίθεση του βομβιστή με αποτέλεσμα να υπάρξουν δύο τραυματίες κοντά στο προξενίο των ΗΠΑ στην Τζέντα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σαουδικής Αραβίας.

A footage from the blast in holy city #Medina. Seems like an explosion in a parking space pic.twitter.com/egctee7eET