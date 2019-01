Το FBI αθώωσε την Κλίντον για το σκάνδαλο με τα email - Το «στημένο σύστημα» καταγγέλλει ο Τραμπ

Ο επικεφαλής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας (FBI) Τζέιμς Κόμι ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η έρευνα σχετικά με τα email της Χίλαρι Κλίντον κατά την περίοδο που ήταν υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι ο φάκελος θα διαβιβαστεί τώρα στο υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο καλείται να αποφασίσει εάν πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη, αλλά και ότι το FBI δεν θεωρεί πως θα πρέπει να διωχθεί η υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία στις εκλογές της 8ης Νοεμβρίου, παρότι επέδειξε «ακραία αμέλεια».

«Δεν επιβάλλεται η άσκηση ποινικής δίωξης», είπε ο Κόμι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, αν και όπως επισήμανε ορισμένα από τα e-mail που έστειλε η Κλίντον χρησιμοποιώντας έναν ιδιωτικό εξυπηρετητή ήταν πράγματι διαβαθμισμένα «απόρρητα».

Η Κλίντον προσήλθε οικειοθελώς στα γραφεία του FBI στην Ουάσινγκτον το Σάββατο, όπου έδωσε μια συνέντευξη διάρκειας τρεισήμισι ωρών.

Από την πλευρά του, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε έντονα την απόφαση του FBI.

Αντιδρώντας στην απόφαση αυτή, ο Τραμπ επισήμανε ότι το «σύστημα είναι στημένο».

«Πολύ-πολύ άδικο! Ως συνήθως, κακή κρίση», έγραψε ο Τραμπ στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter μετά τις ανακοινώσεις που έκανε ο Τζέιμς Κόμι, ο επικεφαλής του FBI, σε συνέντευξη Τύπου. «Ο διευθυντής του FBI είπε πως η Ανέντιμη Χίλαρι έθεσε σε κίνδυνο την εθνική μας ασφάλεια. Καμιά κατηγορία. Ουάου!», πρόσθεσε ο ίδιος.

The system is rigged. General Petraeus got in trouble for far less. Very very unfair! As usual, bad judgment.