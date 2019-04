Νέα επίθεση κατά αστυνομικού στις ΗΠΑ

Νέα επίθεση σε βάρος αστυνομικού, μετά τη χθεσινή με πέντε νεκρούς στο Ντάλας, σημειώθηκε σήμερα το πρωί (11 τοπική ώρα) στο Σεντ Λιούις, στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο KMOV-TV ένας αστυνομικός δέχθηκε πυροβολισμούς και μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο.

Σε ανακοίνωσή της η τοπική αστυνομία επιβεβαιώνει το περιστατικό αλλά δεν δίνει περισσότερες πληροφορίες.

Στη Τζόρτζια οι Αρχές λένε ότι ένας άνδρας άνοιξε πυρ κατά ενός αστυνομικού και πως τραυματίστηκαν και οι δύο.

Ballwin police shooting suspect in custody. Weapon recovered. We are handling the investigation but have no further details at this time.