Καταδικάζει η παγκόσμια κοινότητα την τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια

Συγκλονισμένη η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στη Γαλλία που άφησε πίσω του περισσότερους από 70 νεκρούς, με τους ηγέτες να το καταδικάζουν απερίφραστα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα με ανακοίνωσή του που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου στο Twitter στέλνει τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων. Οι ΗΠΑ «θα προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί η Γαλλία για να ερευνήσει την επίθεση και να φέρει στη Δικαιοσύνη τους υπεύθυνους».

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ ανέφερε πως «θα πολεμήσουμε την τρομοκρατία μέσα και έξω απ την ΕΕ, θα την αντιμετωπίσουμε αποφασισμένοι και ενωμένοι».

Η Ευρώπη στέκει ενωμένη στο πλευρό του γαλλικού λαού και της γαλλικής κυβέρνησης στον αγώνα εναντίον της βίας και του μίσους, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι​ ενημερώθηκε για το «φρικτό συμβάν» στη Νίκαια, ανέφερε μια εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ. «Οι σκέψεις μας βρίσκονται σε όλους εκείνους που επλήγησαν από αυτό το φρικτό συμβάν το οποίο σημειώθηκε σε μια ημέρα εθνικής εορτής» για τη Γαλλία, είπε η εκπρόσωπος της Μέι.

Την επίθεση καταδίκασε και ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τρουντό με ανάρτησή του στο Twitter.

