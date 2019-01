Έληξε ο συναγερμός στο αεροδρόμιο της Νίκαιας (Βίντεο και φωτό)

Σε εκκένωση του αεροδρομίου της Νίκαιας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, στον απόηχο της αιματηρής τρομοκρατικής επίθεσης.

Η εκκένωση άρχισε από τον χώρο των αποσκευών, ενώ στρατός και δεκάδες αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στο αεροδρόμιο, καθώς εντοπίστηκε ύποπτη αποσκευή.

Λίγη ώρα αργότερα, αφού ο στρατός και η αστυνομία πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες, το αεροδρόμιο ξανάνοιξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκκένωση διατάχθηκε καθώς εντοπίστηκε μια αφύλακτη βαλίτσα.

Security crews are suddenly ordering passengers at Nice airport away from baggage claim area #cbc pic.twitter.com/x5Yh1vxm5H — Thomas Daigle (@thomasdaigle) July 15, 2016

Crowd outside Nice airport waiting to get in to claim their luggage #cbc pic.twitter.com/fGtx9i7sJ3 — Thomas Daigle (@thomasdaigle) July 15, 2016

#nice airport evacuated due to a bag left in the baggage claim area. Soldiers and police now checking the area. pic.twitter.com/azFc9fKzm4 — Wojciech Bojanowski (@BojanowskiW) July 15, 2016

Hundreds of people waiting for their bags. #Nice airport was evacuated because of an unattended luggage #NiceAttack pic.twitter.com/7KuJalKGK9 — Wojciech Bojanowski (@BojanowskiW) July 15, 2016

Όλες οι εξελίξεις για την επίθεση στη Γαλλία στο live blogging του newpost.gr