Charlie Hebdo, Μπατακλάν, Νίκαια: Το χρονικό των επιθέσεων που συγκλόνισαν τη Γαλλία (Βίντεο και φωτό)

Σε κλοιό τρομοκρατίας εδώ και 1,5 χρόνο η Γαλλία, καθώς από τις αρχές του 2015 έως σήμερα στο έδαφός της έχουν πραγματοποιηθεί τρεις από τις πιο αιματηρές επιθέσεις στην ιστορία της Ευρώπης. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα στο Charlie Hebdo, το Μπατακλάν και τη Νίκαια πάγωσαν την παγκόσμια κοινή γνώμη και χαράκτηκαν για πάντα στις μνήμες του γαλλικού, και όχι μόνο, λαού.

Με τον τρόμο λοιπόν να επιστρέφει στην Ευρώπη, μετά την τελευταία επίθεση στη Νίκαια, τίθενται ξανά τα εξής ερωτήματα: Γιατί η Γαλλία δέχεται τόσες επιθέσεις; Γιατί βρίσκεται στο στόχαστρο των τζιχαντιστών; Πώς και γιατί δεν έχουν καταφέρει οι μυστικές υπηρεσίας της χώρας, ο στρατός και η αστυνομία να αποτρέψουν τις επιθέσεις;

Για πολλούς, η απάντηση βρίσκεται στο ότι η Γαλλία είναι συνώνυμο του Διαφωτισμού, της ελευθερίας και των κοινωνικών αξιών. Ωστόσο, για άλλους, και κυρίως για τους Γάλλους που ζουν το τελευταίο διάστημα υπό καθεστώς φόβου, επαρκείς και ικανοποιητικές απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα δεν υπάρχουν και δεν έχουν δοθεί.

Με τη Γαλλία να θρηνεί για ακόμη μια φορά, ας ρίξουμε μια ματιά στις τρομοκρατικές επιθέσεις που συγκλόνισαν τη Γαλλία και την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Μάρτιος 2012: Μοχάμεντ Μεράχ

Τον Μάρτιο του 2012, οι τρεις επιθέσεις του Μοχάμεντ Μεράχ, γάλλου πολίτη αλγερινής καταγωγής, για την «τιμή του Ισλάμ» σημάδεψαν τη Γαλλία.

Ο 23χρονος ισλαμιστής χτύπησε πρώτα στις 11 Μαρτίου, σκοτώνοντας έναν στρατιώτη στην Τουλούζη, και επιτέθηκε ξανά μετά από τέσσερις ημέρες στο Μοντομπάν, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων δύο στρατιωτών.

Στις 19 Μαρτίου επιτέθηκε σε εβραϊκό σχολείο στην Τουλούζη, σκοτώνοντας τέσσερα άτομα, τρία εκ των οποίων παιδιά. Εν τέλει ο Μεράχ σκοτώθηκε στις 22 Μαρτίου από την αστυνομία, σε μια επεισοδιακή επέμβαση, στην οποία ο ίδιος πήδηξε από παράθυρο πυροβολώντας πριν σκοτωθεί από ελεύθερο σκοπευτή της αστυνομίας. Σημειώνεται πως ο Μεράχ είχε ισχυριστεί ότι συνδεόταν με την αλ Κάιντα.

Ιανουάριος 2015: Charlie Hebdo

Στις 7 Ιανουαρίου του 2015, οι αδελφοί Σαΐντ και Σαρίφ Κουασί, γάλλοι μουσουλμάνοι πολίτες 32 και 34 ετών, πραγματοποιούν επίθεση στα γραφεία του γαλλικού σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo στο Παρίσι, σκοτώνοντας 11 άτομα. Φεύγοντας, σκοτώνουν και 12ο άτομο (αστυνομικό).

Την ευθύνη για τις επιθέσεις αναλαμβάνει αργότερα το παρακλάδι της αλ Κάιντα στην Υεμένη, που συνδεόταν με τους Κουατσί. Στις 8 Ιανουαρίου, αστυνομικός σκοτώνεται από πυροβολισμούς στο Μοντρούζ, στα νότια του Παρισιού. Ως δράστης ταυτοποιείται ο 32χρονος Αμεντί Κουλιμπαλί, γνωστός του Σαρίφ Κουατσί. Στις 9 του μήνα, οι αδελφοί Κουασί σκοτώνονται από την αστυνομία στο Νταμαρτέν εν Γκελ, μικρή πόλη 40 χλμ βορειοδυτικά του Παρισιού, όπου κρύβονταν.

Παράλληλα, δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποιούν επιδρομή σε εβραϊκό παντοπωλείο στο Βινσέν, σκοτώνοντας τον Κουλιμπαλί, ο οποίος κρατούσε ομήρους. Όπως διαπιστώθηκε, είχε σκοτώσει τέσσερις από αυτούς.



Νοέμβριος 2015: Μπατακλάν

Ένοπλες και βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας στο Παρίσι προκαλούν στις 13 Νοεμβρίου τον θάνατο 129 ανθρώπων και τον τραυματισμό 350.

Οι επιθέσεις πραγματοποιούνται έξω από το Stade de France και στον χώρο συναυλιών Μπατακλάν, στο κεντρικό Παρίσι.

Ο Αμπτελχαμίντ Αμπαούντ, βέλγος πολίτης μαροκινής καταγωγής θεωρείται ο εγκέφαλος των επιθέσεων. Σκοτώνεται στις 18 Νοεμβρίου σε αστυνομική επιχείρηση σε διαμέρισμα στο Σεν Ντενί.

Στις 15 Μαρτίου 2016 σε αστυνομική επιχείρηση στις Βρυξέλλες σκοτώνεται ο Μοχάμεντ Μπελκαΐντ, και ο Σαλάχ Αμπντεσλάμ συλλαμβάνεται στις 18 Μαρτίου στο Μολενμπέεκ του Βελγίου.

Την ευθύνη για την επίθεση αναλαμβάνει το ISIS.

Ιούλιος 2016: Νίκαια

Στις 14 Ιουλίου, οι εορτασμοί για την Ημέρα της Βαστίλης στη Νίκαια βάφονται με αίμα, όταν ένας 31χρονος γαλλοτυνήσιος Μοχάμεντ Λαουαϊέζ Μπουλέλ ρίχνει με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλήθος ένα φορτηγό 19 τόνων.

Από την επίθεση σκοτώνονται τουλάχιστον 84 άνθρωποι, ανάμεσά τους δέκα παιδιά, και τραυματίζονται πάνω από 200, ενώ ο δράστης πέφτει νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα του Παρισιού ήταν παντελώς άγνωστος στις υπηρεσίες πληροφοριών της Γαλλίας.

Την ευθύνη για το μακελειό ανέλαβε η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων AMAQ, που συνδέεται με τη τζιχαντιστική οργάνωση, ενώ η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών προχώρησε σε αρκετές συλλήψεις υπόπτων.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφου της βρετανικής εφημερίδας Oliver Duggan, στην ΕΕ από τον Ιούλιο του 2012 έχουν σημειωθεί 12 τρομοκρατικές επιθέσεις, με τις 7 από αυτές να γίνονται στη Γαλλία.

There have been 12 terror attacks in the EU since July 2012. Seven of them in France, killing 244 - five times more than rest combined #Nice