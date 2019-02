Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από πυροβολισμούς σε νυχτερινό μαγαζί στη Φλόριντα (Βίντεο)

Τουλάχιστον δύο νεκροί, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, σκοτώθηκαν και πάνω από 17 τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Fort Myers, στη δυτική Φλόριντα.

Όπως μεταδίδει το RT, το περιστατικό πιστεύεται ότι έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια μιας «βραδιάς εφήβων», στον χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων του Club, με μερικούς από τους παρευρισκόμενους να είναι ακόμη και 13 ετών.

Unconfirmed 2 dead

Τα θύματα δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι άκουσαν τουλάχιστον 30 πυροβολισμούς από περισσότερο από ένα όπλο.

Τρεις άνθρωποι προσήχθησαν για ανάκριση, ανέφερε η αστυνομία και η περιοχή "θεωρείται ασφαλής", αν και κοντινοί δρόμοι έχουν κλείσει καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

At least 20 cop cars on scene. Working to get info. Believed to be connected to shooting at Club Blu.