Συναγερμός στη Σουηδία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε εμπορικό κέντρο

Πανικός προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 26 Ιουλίου σε εμπορικό κέντρο στη Σουηδία όταν ένας άντρας άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας έναν άντρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματίας φέρει χτύπημα από σφαίρα στο πόδι, ενώ η κατάσταση υγείας του δεν κρίνεται σοβαρή.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και έχουν αποκλείσει την περιοχή. Δεν επιτρέπουν σε κανέναν να μπει ή να βγει από το εμπορικό κέντρο, όσο συνεχίζεται ο έλεγχος.

Ο δράστης κατάφερε να ξεφύγει τελικά και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Video of evacuation of shopping mall in #Dortmund. Large police presence.pic.twitter.com/b9v9nT9X9P