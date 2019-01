Δύο τα επεισόδια με πυροβολισμούς στο Όστιν του Τέξας - Πληροφορίες για πολλά θύματα

Δύο ξεχωριστά επεισόδια με πυροβολισμούς σημειώθηκαν στο Όστιν του Τέξας προκαλώντας πολλά θύματα, ανέφερε η αστυνομία μέσω Twitter, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως ένας άνθρωπος έχει σκοτωθεί.

"Και τα δύο σημεία είναι ασφαλή τώρα", ανέφερε σε μήνυμά του στο Twitter το αστυνομικό τμήμα του Όστιν. Δεν είναι σαφές ακόμη πόσοι άνθρωποι έχουν πυροβοληθεί.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή της η αστυνομία είχε κάνει λόγο για ένα "επεισόδιο με πυροβολισμούς σε εξέλιξη" στο κέντρο της πόλης που προκάλεσε πολλά θύματα και είχε καλέσει τον κόσμο να μην πλησιάζει την περιοχή.

Μία γυναίκα ηλικίας περίπου 30 ετών σκοτώθηκε από τα πυρά, ανέφερε η ιστοσελίδα της εφημερίδας Austin American-Statesman, που επικαλείται τις Υπηρεσίες Ιατρικών Επειγόντων της κομητείας Όστιν-Τράβις. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί από άλλες πηγές.

Οι Υπηρεσίες Ιατρικών Επειγόντων της κομητείας Όστιν-Τράβις επιβεβαίωσαν με μήνυμά τους μέσω Twitter ότι πολλοί άνθρωποι έχουν πυροβοληθεί.

